tmw Reggina, per la difesa piace Piana del Pontedera

vedi letture

In casa Reggina si pensa a Luca Piana per il reparto arretrato. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il difensore-goleador del Pontedera (6 reti in 32 presenze con la maglia granata) è il nome forte sul taccuino dei calabresi per il mercato di gennaio.