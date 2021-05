tmw Renate, sirene per il tecnico Diana: lo cercano ben tre club di Serie B

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il tecnico del Renate, approdato al secondo turno nazionale dei play off di Serie C, Aimo Diana sarebbe finito nel mirino di tre club di Serie B che si separeranno a breve dai rispettivi allenatori. Si tratta di ChievoVerona, Reggina e del neo retrocesso Crotone. Una decisione però sarà presa solo alla conclusione dei play off visto che al momento il tecnico è giustamente concentrato sul provare a portare il club lombardo in Serie B.