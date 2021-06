tmw SPAL, Colombarini: "Andremo avanti ma d'ora in avanti stop a perdite economiche"

Giornata di conferenza stampa in casa SPAL, con Simone Colombarini che ha fatto il punto della situazione: "Vogliamo fare il meglio possibile per la SPAL e la città, e per farlo bisognerà valutare attentamente e con cura chi si presenta e cosa propone. Oggi siamo arrivati a un punto in cui i parametri a cui eravamo abituati sono stati sforati un po' per errori nostri e un po' per la pandemia, con i costi che non sono calati minimamente, a fronte di una retrocessione e di un paracadute che non è stato sufficiente a coprire i costi dell'intero anno. Non ci possiamo più permettere di avere delle perdite, anche se la volontà di andare avanti a queste condizioni c'è. Quello che risulterà dalle trattative in corso ancora non lo so, abbiamo firmato un patto di riservatezza che siamo intenzionati a rispettare fino in fondo. Abbiamo deciso di dare il via alla stagione indipendentemente da come finiranno questi negoziati, in attesa di capire se ci sarà la volontà da parte di tutta la città di avere una squadra senza grandi ambizioni ma che possa salvarsi. E questo darebbe una spinta diversa".

Prende poi parola Walter Mattioli: "In queste ultime settimane abbiamo contattato diverse società per cedere qualche giocatore perché diversi hanno finito il loro ciclo a Ferrara. Sicuramente qualche pezzo da novanta ci saluterà, come Berisha, Valoti e forse Vicari. Al momento Stresfezza non ha ricevuto offerte. Dovremmo ripartire da gente come Mora, Demba Thiam, Okoli, Ranieri e Sernicola. A queste proposito, nei prossimi giorni ho in programma degli incontri con Luca Percassi e Joe Barone per discutere di alcuni prestiti”. Spazio poi alla richiesta del Venezia, che si appoggerebbe al "Mazza" intanto che il "Penzo" subirà lavori di adeguamento: "La richiesta del Venezia è stata sottoposta alle autorità nei giorni scorsi. I lagunari faranno di tutto per giocare a casa loro, tant’è che le prime due partite le disputeranno in trasferta e poi ci sarà la sosta. Eventualmente giocheranno una partito o due al Paolo Mazza, non di più. Lo testimoniano anche i lavori già iniziati al Penzo, che procedono in modo da ultimarli entro agosto. Abbiamo deciso di accettare la loro richiesta visto gli ottimi rapporti che hanno con il Dg Gazzoli e gli stessi problemi che anche noi stessi abbiamo vissuto sulla pelle negli scorsi anni".

E' stato poi confermato il Ds Giorgio Zamuner, mentre non è stato "svelato" il tecnico: tre i nomi in lizza, tutti disposti ad accettare di guidare una squadra giovane. Le riserve saranno risolte entro martedì.