tmw SPAL, definita la cessione di Castro al Karagmruk: i dettagli

Un’idea nata domenica sera, adesso è tutto fatto. Lucas Castro lascia la SPAL e vola in Turchia, al Karagmruk. Già domenica il Crotone - interessato al giocatore - aveva rallentato la presa e si stava guardando intorno su altri profili, come vi avevamo raccontato. Così Castro lascia l’Italia e va al Karagmruk. Trasferimento a titolo definitivo, contratto di un anno e mezzo. Firmati i documenti tra club in questo momento. Decisiva la mediazione di Giorgio Timpani e George Gardi con la collaborazione dell’agente Fernando Cosentino che ha contributo al buon esito dell’operazione. Lucas Castro dice addio alla SPAL, la Turchia lo attende per una nuova avventura. Nelle prossime ore il giocatore volerà alla volta di Istanbul per sostenere le visite mediche di rito e ufficializzare il trasferimento.