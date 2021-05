tmw Ternana, sondaggio per Nicolas della Reggina

La Ternana ci prova per Nicolas. Il portiere ex Udinese e quest’anno alla Reggina, è un’idea del club umbro per la prossima stagione. Sondaggio in questi giorni. La Reggina prova a studiare le mosse per una permanenza del portiere. Ma la Ternana è attenta alle evoluzioni, il rinforzo individuato per la porta è Nicolas...