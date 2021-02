tmw Union Berlino, prima di Musa era stato sondato Djuric della Salernitana

vedi letture

L’Union Berlino ha annunciato l’arrivo di Petar Musa, classe ‘98, dallo Slavia Praga come rinforzo in attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però il club tedesco aveva sondato anche un calciatore che milita da anni in Italia come Milan Djuric della Salernitana, ma non c’erano le condizioni per chiudere visto che i campani reputano il centravanti incedibile e lavorano al rinnovo del suo contratto.