tmw Vicenza, in arrivo Valentini dal Padova

vedi letture

Per sostituire Nicola Bizzotto, in uscita verso la Serie C, il Vicenza ha messo nel mirino Nahuel Valentini, difensore classe '89 che al Padova sta trovando poco spazio in questa stagione. La trattativa è a buon punto e potrebbe chiudersi a breve.