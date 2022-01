ufficiale A Vicenza arriva Janio Bikel in prestito dai Vancouver Whitecaps

vedi letture

Con un post sul proprio profilo Twitter i Vancouver Whitecaps, franchigia della MLS americana, ha annunciato la cessione in prestito fino a giugno con diritto di riscatto di Janio Bikel al Vicenza. "Questa è una mossa che aveva senso sia per Janio che per il club - ha dichiarato Axel Schuster, direttore sportivo del Whitecaps FC -. Janio è un ottimo giocatore e il Vicenza gli andrà bene. Allo stesso tempo, questa mossa offre un'ulteriore opportunità per i nostri giocatori attuali e una maggiore flessibilità nel roster".