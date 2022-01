ufficiale Alessandria, arriva Fabbrini a rinforzare l'attacco. In prestito dall'Ascoli

vedi letture

L'Alessandria ha rinforzato il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Diego Fabbrini dall'Ascoli. Come rende noto il sito della Lega B il calciatore classe '90 si trasferisce in Piemonte in prestito.