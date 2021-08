ufficiale Alessandria, dal Pisa arriva l'esterno Andrea Beghetto

Andrea Beghetto all'Alessandria: 26 anni, esterno sinistro, 263 partite in carriera con 22 gol, lo scorso anno ha giocato 15 gare nel Frosinone nella prima parte della stagione per poi trasferirsi a gennaio a Pisa, dove ha indossato la maglia nerazzurra per 12 volte. Arriva in Grigio con trasferimento a titolo temporaneo annuale. Prima di Pisa, la già citata esperienza di Frosinone, dove si è rivelato protagonista della storica promozione dei laziali in A nel 2017/18, con mister Longo in panchina. In precedenza è stato uno degli artefici del doppio salto della Spal dalla C alla A nel 2015/16 e 2016/17.