ufficiale Ascoli, confermato Sottil sulla panchina. Sarà lui l'allenatore per la prossima stagione

vedi letture

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare ufficialmente che l’allenatore Andrea Sottil sarà alla guida della squadra bianconera anche per la s.s. 2021/22. Il tecnico, nel colloquio intercorso nella giornata di ieri col Patron Massimo Pulcinelli, si è detto orgoglioso di essere a capo del progetto Ascoli anche per la prossima stagione e ha rinnovato per sè e per lo staff la volontà di proseguire il rapporto con la più grande stima nei confronti del numero uno di Corso Vittorio Emanuele.