ufficiale Bari, ecco Vicari. Contratto fino al 2024 con rinnovo automatico in caso di promozione

vedi letture

Rinforzo in difesa per il Bari. La SPAL ha infatti comunicato la cessione, a titolo definitivo, di Francesco Vicari, al club biancorosso. Il centrale saluta così Ferrara, dove è arrivato nel 2016, disputando anche tre stagioni di Serie A e diventando il capitano degli estensi. Il giocatore, rende noto la società pugliese, ha firmato un contratto fino al giugno '24 con con opzione di rinnovo e prolungamento automatico in caso di Serie A nelle prossime due stagioni. Sarà da subito a disposizione di mister Mignani nel ritiro di Roccaraso.