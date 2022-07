ufficiale Cagliari, il giovane Boccia rinnova fino al 2025. Probabile un prestito in C

"Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale del calciatore Salvatore Boccia che ha sottoscritto con il Club un nuovo accordo sino al 30 giugno 2025. Nato a Oristano il 6 giugno 2001, ha dalla sua 76 presenze e un gol con la maglia della Primavera, di cui è stato anche capitano. Difensore centrale, è reduce dalla stagione da protagonista con la maglia dell’Olbia: 20 presenze totalizzate in Gallura, con le sue prestazioni ha contribuito al raggiungimento dello storico traguardo dei playoff. Da oggi Boccia si unisce alla squadra in ritiro ad Asseminello, a disposizione di mister Liverani". Con questa nota il club sardo annuncia il rinnovo del giocatore che potrebbe partire nelle prossime settimane per un prestito in Serie C. Su Boccia infatti da tempo c'è l'interesse della Turris.