ufficiale Como, arriva Kone dal Torino: prestito con obbligo di riscatto. Firma per 4 anni

"Como 1907 è lieta di comunicare l’ingaggio di Ben Lhassine Kone dal Torino con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, legandosi di fatto ai lariani fino al giugno 2027. Centrocampista ivoriano classe 2000, ha già collezionato 60 presenze in Serie B con le maglie Cosenza, Crotone e Frosinone, vincendo il campionato con quest’ultimi nella scorsa stagione e facendo registrare 20 presenze e 3 reti".

Con questa nota il club lariano ha annunciato un altro colpo di mercato in mezzo al campo con l'arrivo del duttile ivoriano che vanta una buona esperienza in Serie B nonostante la giovane età. Queste le prime parole del neo giocatore del Como ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di essere qui. Ho deciso di firmare per il Como perché è una società molto seria e con un progetto ben definito. Fin da subito ho percepito la serietà con la quale si lavora qui e questo è stato decisivo. Ho ricevuto già tanti messaggi da parte dei tifosi e ci tenevo a ringraziarli. Io sono pronto!”.