Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata di un turno
Brutte notizie in casa Frosinone. La Corte Sportiva d'Appello non ha solamente respinto il ricorso sulle tre giornate di squalifica inflitte al centrocampista Kone dopo il match con il Monza dello scorso 17 gennaio, ma ha addirittura aumentato di una giornata lo stop per l'ivoriano classe 2000. Lo si legge in una nota pubblicata sul sito della FIGC:
La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha respinto il reclamo di Ben Lhassine Kone, rideterminando da tre a quattro giornate la squalifica inflitta dal giudice sportivo. Il calciatore del Frosinone era stato sanzionato in seguito all’espulsione rimediata lo scorso 17 gennaio in occasione del match con il Monza, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie B.
