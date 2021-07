ufficiale Como, preso Chajia per l'attacco. Contratto fino al 2023 per il trequartista

Come avevamo anticipato Moutir Chajia ha firmato il contratto che lo legherà al Como per le prossime due stagioni. Questa la nota del club lariano in merito:

"Como 1907 comunica di aver ingaggiato il calciatore Moutir Chajia fino al giugno del 2023. Nato nel 1998 a Heusden-Zolder in Belgio, possiede anche la cittadinanza marocchina.

Esterno offensivo oltreché trequartista, è cresciuto tra le giovanili dell’Oostende e quelle del Novara, club con il quale ha debuttato in Serie B nella stagione 2016/2017 all’età di 18 anni. Successivamente, dopo una parentesi all’Estoril in Portogallo, ha giocato, sempre in serie cadetta, nelle file di Ascoli e Virtus Entella. La scorsa stagione ha militato nelle file della Lokomotiva Zagabria, nella massima serie croata, facendo registrare 28 presenze, arricchite da 2 goal e altrettanti assist".