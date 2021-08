ufficiale Cosenza, il rinforzo in difesa arriva dalla C: ecco l'e Fermana e Carpi Venturi

Rinforzo in difesa, e in prospettiva, per il Cosenza, che si assicura il classe '99 Michael Venturi, svincolato dopo l'esclusione del Carpi dal campionato di Serie C.

Questa la nota del club calabrese:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi. Il difensore, nato a Rimini il 23 gennaio 1999, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024. Ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile dello Spezia. Mentre nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Fermana e Carpi. Venturi si appresta ora a vivere una nuova avventura professionale in rossoblù!".