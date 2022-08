ufficiale Cosenza, preso il giovane centrocampista Alassane Sidibe dall'Atalanta

Alassane Sidibe, come anticipato da TMW, è ufficialmente un nuovo giocatore del Cosenza. Il club calabrese ha comunicato sul proprio sito l'acquisto del centrocampista dall'Atalanta. Di seguito la nota integrale: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alassane Sidibe proveniente dall’Atalanta. Nato ad Abidjan (Costa d’Avorio) il 9 giugno 2002 il centrocampista offensivo si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Sidibe ha svolto il percorso di crescita nel settore giovanile dell’Atalanta collezionando 66 presenze, 24 gol e 8 assist nella Primavera nerazzurra e vincendo due scudetti nel 2019 e nel 2020. Otto le presenze in Uefa Youth League con 2 reti e un assist. Sidibe ha esordito nella massima serie il 22 gennaio scorso nella gara con la Lazio all’Olimpico. Alassane ha scelto il numero 28 e il suo talento adesso è al servizio del Cosenza".