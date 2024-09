Ufficiale Dall'U23 dell'Atalanta alla Polonia. Il 22enne Sidibe va a titolo definitivo all'Arka Gdynia

vedi letture

Operazione di mercato in uscita per l'Atalanta. Il club bergamasco comunica di aver ceduto il 22enne centrocampista Alassane Sidibe all'Arka Gdynia. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo. Questo il comunicato in merito al calciatore che fino a questo momento faceva parte della rosa dell'U23 nerazzurra: "Atalanta BC comunica di aver ceduto all'Arka Gdynia il calciatore Alassane Sidibe a titolo definitivo. In bocca al lupo Alassane!".

Il punto sull'infermeria dell'Atalanta

Lesione di primo grado del quadricipite della coscia destra: è quanto l'Atalanta fa sapere circa le condizioni di Berat Djimsiti, ultimo infortunato in casa Dea dopo il ko pesante contro l'Inter dello scorso weekend. Il difensore ha accusato, nel primo allenamento con l'Albania, un dolore muscolare che lo ha costretto a fermarsi. La squadra di Sylvinho sarà impegnata in Nations League il 7 settembre a Praga contro l'Ucraina e poi il 10 settembre a Tirana contro la Georgia. Improbabile Djimsiti possa partecipare quantomeno alla prima, anche se al momento la Federcalcio albanese - a differenza di quanto fatto ieri dal ct nel caso di Broja - non ha comunicato il rientro a Zingonia del difensore centrale. Lavoro individuale quest'oggi per Zaniolo e Sulemana, mentre solo terapie per Scalvini e Scamacca.