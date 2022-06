ufficiale Cosenza, trovato l'accordo con Occhiuzzi per la risoluzione del contratto

"La Società Cosenza Calcio comunica che dal 30/06/2022 sarà risolto l’accordo in essere con l’allenatore Roberto Occhiuzzi e il preparatore atletico Luigi Pincente. A Occhiuzzi e Pincente il ringraziamento della Società e gli auguri per il prosieguo della carriera". Con questa nota il club calabrese saluta il tecnico che ha guidato la squadra dal marzo 2020 al 2021 e poi per sette gare in questa stagione. Per Occhiuzzi si avvicina così l'approdo all'Olbia in Serie C.