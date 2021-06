ufficiale Crotone, si separano le strade col collaboratore dell'area tecnica Preiti

Con una nota ufficiale, il Crotone e il collaboratore dell’area tecnica Antonello Preiti fanno sapere di non proseguire nel loro rapporto.

“Ringrazio Preiti per aver messo a disposizione del Crotone il suo prezioso bagaglio d’esperienza, anche in una stagione anomala resa profondamente difficile dalla pandemia. Abbiamo deciso di comune accordo di non rinnovare la nostra collaborazione, ma sono certo che la competenza di Antonello lo porterà senz’altro a proseguire sin da subito il suo percorso lavorativo in qualche altra piazza importante", le parole del presidente Gianni Vrenna.