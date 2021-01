ufficiale Empoli, dopo Sabelli ecco Crociata. Il centrocampista arriva dal Crotone

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Crotone per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto in caso di promozione delle prestazioni sportive di Giovanni Crociata.

Crociata è un calciatore italiano nato a Palermo l’11 agosto 1997. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, nell’estate del 2016 passa in prestito al Brescia, in Serie B, dove fa il suo esordio tra i professionisti. La stagione successiva si trasferisce al Crotone, in A, dove resta fino al gennaio del 2019 prima di passare al Carpi. Lo scorso anno il ritorno al Crotone dove conquista la promozione in A. Crociata ha inoltre vestito le maglie delle nazionali giovanili italiane fino all’Under 18.