ufficiale Il Cagliari saluta capitan Joao Pedro. Va a titolo definitivo al Fenerbahce

vedi letture

Dopo otto anni si chiude l'avventura di capitan Joao Pedro al Cagliari: l'attaccante, infatti, passa a titolo definitivo ai turchi del Fenerbahce.

Ecco la nota:

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Joao Pedro che si trasferisce al Fenerbahce a titolo definitivo.

Otto stagioni insieme: il Club rende omaggio ad un attaccante che con le sue reti, ben 86, è entrato a far parte della storia del Cagliari. Tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi, è stato l’unico rossoblù - dopo il mito Gigi Riva - ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A per tre campionati consecutivi.

Arrivato in Sardegna a 22 anni, Joao Pedro è diventato nell’Isola uomo e calciatore, consacrandosi tra i top player del campionato italiano e disputando in totale 270 partite in rossoblù.

Auguri per il tuo futuro, Joao".