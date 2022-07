ufficiale Il Venezia pesca ancora all'estero. Dall'Apoel arriva il terzino Zabala

Primo colpo di giornata per il Venezia, che pesca nuovamente all'estero: è stato infatti tesserato, con contratto triennale con opzione, il terzino Facundo Zabala, proveniente dall'Apoel.

Ecco il comunicato:

"Il Venezia FC comunica il tesseramento del terzino sinistro argentino Facundo Zabala, 23 anni, proveniente dall'APOEL, club cipriota di Prima Divisione. Zabala ha firmato un contratto triennale con opzione per un quarto anno.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Rosario Central, club della Primera División argentina, Zabala si è trasferito in Costa Rica per iniziare la sua carriera da professionista con l'LD Alajuelense, dove in due anni ha collezionato 60 presenze totali tra competizioni nazionali e internazionali, vincendo la CONCACAF League 2020 e il campionato Apertura 2020 della Primera División della Costa Rica.

Nel gennaio 2021, Zabala lascia l'Alajuelense per l'Europa, unendosi al club cipriota di maggior successo, l'APOEL. Nell'ultimo anno e mezzo, Zabala ha collezionato 53 presenze, con cinque gol e un assist, nelle competizioni nazionali con il club di Nicosia.

Zabala ha la doppia cittadinanza argentina e spagnola.

Benvenuto, Facundo".