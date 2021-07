ufficiale Kosznovszky lascia il Parma e torna all'MTK Budapest

Mark Kosznovszky, centrocampista classe 2002 che il Parma ha acquistato dall'MTK Budapest ed aggregato alla squadra Primavera, compie il percorso inverso e torna in Ungheria. Di seguito il comunicato ufficiale dell'MTK: "Bentornato, Mark! Kosznovszky continuerà la sua carriera nella nostra squadra. Il 19enne ha trascorso gli ultimi due anni in Italia. La scorsa stagione è stato spesso aggregato alla Prima Squadra, tra le cui fila ha anche esordito in una partita di Serie A. Il centrocampista, che può essere utilizzato in più ruoli, ha trascorso cinque stagioni alla Sandor Karoly Football Academy, ed è proprio lì che è stato scoperto dal club italiano. Kosznovszky è il nostro sesto acquisto estivo. Il giovane calciatore, che indosserà la maglia numero 15, si unirà ai compagni di squadra nella giornata di mercoledì".