ufficiale L'Ascoli saluta Chiricò: ceduto definitivamente al Padova

Si chiude definitivamente, come già avevamo anticipato, l'esperienza di Cosimo Chiricò all'Ascoli: l'attaccante passa al Padova a titolo definitivo.

Questa la nota dei marchigiani:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la cessione a titolo definitivo al Padova di Cosimo Chiricò. L’esterno offensivo prosegue, dunque, la sua avventura nel club patavino, al quale si era trasferito nel gennaio scorso, dopo aver collezionato 18 presenze nella prima parte di stagione in bianconero. Coi veneti Chiricò ha contribuito con 7 reti e altrettanti assist al raggiungimento dei playoff, persi in finale in favore dell’Alessandria.

Il Club bianconero saluta e ringrazia Mino per l’apporto fornito all’Ascoli Calcio e gli augura le migliori fortune".