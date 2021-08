ufficiale Massimo Tarantino è il nuovo Direttore dell'Area Tecnica della SPAL

vedi letture

Nuovo innesto nella dirigenza della SPAL. Ecco la nota del club ferrarese:

"S.P.A.L. srl comunica di aver affidato a Massimo Tarantino l’incarico di Direttore dell’Area Tecnica biancazzurra. Nato a Palermo il 20 maggio del 1971, calcisticamente ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro militando in squadre del panorama calcistico italiano, quali Catania, Napoli, Monza, Inter, Bologna, Como, Triestina e Pavia. Terminata l’attività agonistica, nel 2007 ha conseguito l’abilitazione a direttore sportivo, iniziando l’attività dirigenziale prima a Pavia e nel 2010 a Bologna come responsabile del Settore Giovanile. Nel 2013, è entrato a far parte del Vivaio della Roma, dove ha curato il progetto “Cantera”. Buon lavoro Massimo Tarantino!".