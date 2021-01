ufficiale Monza, depositato il contratto di Diaw. Arriva a titolo definitivo dal Pordenone

Come si apprende dal sito della LegaB Davide Diaw è un nuovo calciatore del Monza. L’attaccante classe ‘92 si trasferisce in Brianza dal Pordenone a titolo definitivo. Diaw lascia i friulani dopo appena sei mesi in cui ha segnato 10 reti in 18 presenze.