ufficiale Monza, ecco D’Alessandro dalla SPAL: accordo fino al 2023

Marco D’Alessandro saluta la SPAL e si trasferisce al Monza, che piazza il terzo colpo di questa sessione di mercato.

Di seguito la nota della formazione brianzola:

"Terzo colpo del mercato di gennaio per il Monza: dalla Spal arriva a titolo definitivo Marco D’Alessandro, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

Un esterno d’attacco duttile, che vanta 141 presenze in Serie A con 7 gol, e 152 in Serie B con 8 reti.

Nato a Roma il 17 febbraio 1991, muove i primi passi nella Lazio, prima di approdare a 14 anni alla Roma e di fare tutta la trafila nel Settore Giovanile giallorosso, fino all’esordio in serie A nella stagione 2008-09, dove a 18 anni colleziona tre presenze in campionato.

Dopo i prestiti a Grosseto, Bari, Livorno, Hellas Verona e Cesena, nel 2014 viene acquistato dall’Atalanta. A Bergamo ritrova stabilmente la Serie A e in tre stagioni colleziona 80 presenze e 4 gol in tutte le competizioni. Poi ecco le nuove esperienze sempre in A con Benevento e Udinese, fino al passaggio nell’estate 2019 alla Spal, con cui ha giocato 29 partite, comprese le 13 con un gol nella stagione in corso, prima dell’arrivo a Monza.

Vanta anche otto presenze in Under 21.

Indosserà la maglia numero 77: benvenuto Marco!