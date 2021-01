ufficiale Monza, il giovane Lombardi si trasferisce al Teramo

Un addio in casa Monza: il giovane Luca Lombardi si trasferisce al Teramo.

A comunicarlo è il club brianzolo con la nota che di seguito riportiamo:

"Luca Lombardi si trasferisce al Teramo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021.

Il giovane centrocampista classe 2002 era arrivato a Monza un anno fa dalla Recanatese, entrando a far parte della Prima Squadra, con cui ha debuttato tra i professionisti in Coppa Italia in Pordenone-Monza dello scorso 27 ottobre.

Arrivederci e in bocca al lupo Luca!".