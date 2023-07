ufficiale Parma, rinforzo per le fasce d'attacco: preso Begic a titolo definitivo dal Vicenza

vedi letture

Dal Vicenza al Parma, l'ala sinistra classe 2003 Tjas Begic è un nuovo calciatore della squadra allenata da Pecchia. Lo sloveno, messosi in mostra lo scorso anno in Serie C, è alla prima esperienza in Serie B. A darne l'annuncio è la società crociata con un comunicato ufficiale: "Il Parma Calcio annuncia di aver acquistato dal L.R.Vicenza 1902 a titolo definitivo le prestazioni sportive di Tjaš Begić.

Il centrocampista offensivo, 20 anni, ha firmato un contratto quadriennale. Sloveno, nel giro della Nazionale Under 21, Tjaš ha collezionato 32 presenze nell’ultima stagione in Serie C (fra regular season e playoff), realizzando 3 gol in campionato e 3 assist in Coppa Italia. Il nostro Club è lieto di dare il benvenuto a Tjaš per questa nuova avventura insieme!".