ufficiale Perugia, torna Andrea Beghetto: il classe '94 arriva in prestito dal Pisa

vedi letture

Nuovo colpo da parte del Perugia che si è assicurato Andrea Beghetto dal Pisa. Il club toscano sul proprio sito ufficiale ha comunicato "di aver trasferito a titolo temporaneo alla Società Perugia, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Beghetto al quale rivolgiamo i migliori auspici per questa nuova esperienza professionale". Per il classe '94 si tratta di un ritorno in Umbria. Di seguito il benvenuto da parte del Perugia: