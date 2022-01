ufficiale Pordenone, arriva il fantasista Vokic dal Benevento. Prestito fino a fine stagione

"Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Dejan Vokic. Il calciatore sloveno, classe ‘96, arriva dal Benevento in prestito fino a giugno 2022. Vokic è un giocatore di notevole tecnica e fisicità, che in carriera è stato impiegato in tutti i ruoli del centrocampo. Ha vestito la maglia del Benevento dal febbraio 2019, con una parentesi al Pescara nella stagione 2020/21. In precedenza si è messo in evidenza nelle massime serie di Polonia e Slovenia". Con questa nota il club friulano ha annunciato l'arrivo del centrocampista che arriva per sostituire Jacopo Petriccione, passato oggi proprio al club sannita con il benestare del Crotone proprietario del cartellino.