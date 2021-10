ufficiale Pordenone, Bruno Tedino nuovo tecnico. Accordo fino a giugno con opzione

Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Bruno Tedino. Per l’allenatore pordenonese d’adozione si tratta di un ritorno, avendo già guidato il Pordenone in 4 stagioni per 160 partite complessive. Ha firmato un contratto sino a giugno 2022 (con opzione di rinnovo pluriennale).