Secondo acquisto estivo per il Cittadella. A centrocampo arriva Tessiore

Secondo acquisto estivo per il Cittadella, che dopo Lorenzo Carissoni si assicura anche il centrocampista classe '99 Andrea Tessiore. Il giocatore approda in Veneto dopo l'esperienza con la Triestina.

Ecco il comunicato:

"L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di ANDREA TESSIORE.

Classe 1999 nato a Pietra Ligure, il centrocampista arriva a Cittadella dopo mezza stagione alla Triestina.

Cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, debutta tra i professionisti con la Vis Pesaro (2018-2021) per poi passare al Latina (2021/22).

Ad Andrea il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo con la nostra maglia!".