ufficiale SPAL, arriva Jacopo Da Riva in prestito dall'Atalanta

vedi letture

S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca le prestazioni sportive del centrocampista Jacopo Da Riva. Classe 2000, nato a Montebelluna, Da Riva è cresciuto calcisticamente prima nelle giovanili del Pordenone e successivamente in quelle dell’Atalanta, squadra con cui ha debuttato tra i professionisti nell’estate del 2020, sia in Serie A, sia in Champions League.