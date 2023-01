ufficiale SPAL, ecco Radja Nainggolan. Annunciato con il gioco Fruit Ninja

La SPAL ha scelto di annunciare in maniera originale l'arrivo di Radja Nainggolan. Il centrocampista, che si era svincolato dall'Anversa, è stato presentato sui social con una partita al gioco Fruit Ninja in onore del suo soprannome rendendo noto anche il numero di maglia, 44, che vestirà in questa nuova esperienza. Il giocatore dovrebbe aver firmato un contratto fino a fine anno con rinnovo automatico in caso di promozione.