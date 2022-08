ufficiale SPAL, primo contratto da pro per Boccia. Contratto fino al 2026

S.P.A.L. comunica di aver sottoscritto il primo contratto da sportivo professionista con il centrocampista proveniente dal Settore Giovanile Alessandro Boccia.

Il giovane classe 2004 ha firmato un contratto con il Club biancazzurro fino al 30 giugno 2026.

Dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Alma Juventus Fano, Boccia approda alla SPAL nel gennaio 2021 per fare parte dell’Under 17 biancazzurra. Con la casacca spallina mette subito in evidenza le sue doti tecniche e la sua maturità tattica, giocando tutte le partite del Campionato Nazionale Under 17 e mettendo a segno anche 3 reti, di cui una nei quarti di finale contro l’Atalanta.

Nella stagione 2021/2022, oltre ad aver disputato 12 partite con la Primavera biancazzurra, è stato uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto Under 18, tra le cui fila è sceso in campo in 25 occasioni e ha realizzato 6 reti e 4 assist.

Nella stagione in corso ha svolto l’intera preparazione precampionato con la prima squadra di mister Roberto Venturato, trovando anche spazio in alcune delle amichevoli disputate dai biancazzurri.