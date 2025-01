Ufficiale SPAL, il giovane Boccia scende di categoria e va in prestito alla Pistoiese

Alessandro Boccia, giovane centrocampista della SPAL, lascia il club estense e si trasferisce in prestito alla Pistoiese. Questo il comunicato ufficiale del club toscano:

La Società FC Pistoiese rende noto l’arrivo di Alessandro Boccia, centrocampista di piede destro classe 2004. Boccia arriva in prestito dalla SPAL, squadra con la quale, nella prima parte di stagione, ha anche esordito in Serie C, oltre ad un paio di presenze in Primavera 2. Con i ferraresi, nella stagione 2021/22, Boccia ha anche vinto il Campionato Under 18 mentre l’anno scorso, in Primavera 1 con il Frosinone, ha collezionato 33 presenze, condite da 7 gol e 2 assist.