ufficiale Ternana, ecco il rinforzo a centrocampo. Preso lo svincolato de Boer

La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Kees de Boer.

Il 23enne centrocampista olandese si è legato alle Fere fino al 30 giugno 2024, con opzione per la prossima stagione.

Il neo-rossoverde, in carriera, ha disputato 151 gare (con 11 reti e 20 assist) tra Ajax Under 17, Swansea City (e Swansea City Under 18 e 21), ADO Den Haag (massima serie olandese) e VVV-Venlo (seconda serie olandese).