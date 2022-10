ufficiale Un altro campione del mondo in B. De Rossi si prende la panchina della SPAL

Mancava solo l'ufficialità, che adesso è arrivata: Daniele De Rossi è il nuovo tecnico della SPAL. La carriera da allenatore del campione del mondo Germania 2006 inizia quindi da Ferrara, nell'ostico campionato di Serie B, che vede i ferraresi al 14esimo posto della graduatoria con 9 punti in 8 gare giocate.

Ricordiamo che il tecnico, per sposare questo nuovo progetto, lascia il ruolo di assistente del CT dell'Italia Roberto Mancini.

Ecco il comunicato del club estense:

"S.P.A.L. comunica di aver affidato a Daniele De Rossi l’incarico di allenatore della prima squadra.

Il nuovo tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nato a Roma il 24 luglio 1983, De Rossi cresce nel settore giovanile dell’A.S. Roma e il 30 ottobre 2001 fa il suo esordio con la prima squadra giallorossa subentrando nel match contro l’Anderlecht, valido per la fase a gironi della Champions League 2001/2002.

È soltanto l’inizio di un’avventura lunga diciotto stagioni e fatta di 616 presenze totali, di cui 464 in Serie A, 59 in Coppa Italia, 65 in Champions League e 34 in Europa League, che ne fanno il secondo calciatore con più presenze di sempre nella storia dell’A.S. Roma alle spalle di Francesco Totti.

Fu proprio lo storico capitano giallorosso, dopo il suo ritiro, a consegnargli la fascia da capitano che De Rossi indosserà in totale in 207 partite, diventando il quarto capitano per numero di apparizioni alle spalle dello stesso Totti, Giacomo Losi e Giuseppe Giannini.

Dopo i record personali e la conquista di due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana, nell’estate del 2019 lascia l’A.S. Roma e prima di ritirarsi dal calcio giocato decide di vivere un’ultima esperienza con la maglia del Boca Juniors, con la quale il 14 agosto 2019 realizza la sua prima e unica rete alla Bombonera di Buenos Aires nella sfida di Coppa Argentina contro l’Almagro.

De Rossi non è stato un protagonista assoluto solo con la squadra capitolina, ma anche con la Nazionale Italiana. Il 4 settembre 2004 fa il suo esordio con la maglia Azzurra, andando subito in rete nel match contro la Norvegia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2006: competizione in cui l’Italia tornerà ad alzare il massimo trofeo calcistico, battendo in finale la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore, nei quali De Rossi mise la sua firma trasformando uno dei tiri dal dischetto.

Il 10 novembre 2017 contro la Svezia disputa la sua ultima partita con la maglia della Nazionale Italiana dopo ben 117 presenze, che lo collocano al quinto posto nella classifica dei calciatori scesi in campo più volte con la casacca Azzurra.

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, De Rossi entra a far parte dello staff del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini, insieme al quale l’11 luglio 2021 a Wembley alza il trofeo di Campione d’Europa.

Da oggi Daniele De Rossi è il nuovo tecnico della SPAL.

Benvenuto Mister!".