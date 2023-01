ufficiale Venezia, niente Puchacz. L'esterno polacco si è trasferito al Panathinaikos

Tymoteusz Puchacz non sarà un nuovo giocatore del Venezia. Il terzino polacco, seguito da diverso tempo dal ds lagunare Filippo Antonelli, ha infatti deciso di trasferirsi in Grecia. Il classe '99 infatti è stato annunciato dal Panathinaikos che lo ha prelevato in prestito con opzione dall'Union Berlino. Per il ruolo di terzino sinistro, viste le prestazioni non convincenti di Zabala e Ulmann, la società veneta dovrà dunque guardare altrove.