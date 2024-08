Ufficiale Esperienza per la difesa della neopromossa: l'Holstein Kiel ingaggia Puchachz

Rinforzo di spessore per l'Holstein Kiel, che si prepara ad affrontare da neopromossa un'impegnativa stagione in Bundesliga. Dall'Union Berlino, infatti, arriva Tymoteusz Puchacz: il 25enne nazionale polacco (14 presenze e convocato per l'ultimo Europeo) si trasferisce a titolo definitivo, ma i dettagli del contratto non sono stati rivelati.

Carsten Wehlmann, direttore sportivo del club, ha dichiarato: "Abbiamo più volte sottolineato nelle ultime settimane che trovare un giocatore per la fascia sinistra della difesa era una priorità. Con Tymoteusz ingaggiamo un professionista esperto che ci rafforzerà e con la sua esperienza nazionale e internazionale ci aiuterà a proseguire nel nostro cammino".