Ufficiale Holstein Kiel, ceduto un nazionale polacco in prestito all'ultima di Championship

Rinforzo di spessore per il Plymouth, che si prepara ad affrontare un'impegnativa seconda pare di stagione in Championship nel tentativo di risalire una classifica che lo vede attualmente in ultima posizione. Dall'Holstein Kiel arriva Tymoteusz Puchacz: il 25enne nazionale polacco (14 presenze e convocato per l'ultimo Europeo) si trasferisce in prestito fino a giugno.

Di seguito l'annuncio sui social: