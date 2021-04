Un 1° maggio di fuoco per la B: i possibili primi verdetti della ripresa del campionato

vedi letture

Dopo la sosta forzata deliberata dall'assemblea straordinaria, la Serie B torna in campo a partire da domani, per le ultime quattro gare della regular season.

Con quella di domani, la 35^ del torneo, che, come evidenzia il sito ufficiale della Lega B, potrebbe già regalare i primi verdetti, a partire dalla promozione dell'Empoli, che devono però vincere ad Ascoli e sperare nella sconfitta della Salernitana, impegnata tra le mura amiche contro il Monza.

Ma ci potrebbero essere anche note meno liete, come la retrocessione dell'Entella in caso di medesimo risultato del Cosenza: aver uguale esito, significa che i liguri rimarrebbero a -9 dai calabresi, a ora quartultimi, con gli scontri diretti a sfavore.

Potrebbe poi complicarsi la strada il Pescara, e mancare la possibilità di salvezza diretta. Gli abruzzesi, in caso di mancata vittoria a Cosenza, resterebbero a -10, -11 o anche più dal Frosinone, oggi prima squadra salva a quota 40, ma la loro situazione sarebbe complicata anche in caso di vittoria qualora vincessero proprio i ciociari e andassero a punti Vicenza e Pordenone, rispettivamente impegnate con la citata Entella e la Reggiana.