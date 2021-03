Valentini: "Voglio convincere il Vicenza a tenermi. Spezia il posto dove sono stato meglio"

Arrivato a gennaio dal Padova per rinforzare e portare esperienza alla retroguardia del Vicenza, il centrale Nahuel Valentini ha le idee chiare sul futuro e spera di poter continuare ancora l’avventura con i biancorossi di Mimmo Di Carlo: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Europa e dopo un buon campionato in Argentina ho avuto la possibilità di giocare in Serie A con il Livorno, ma a livello calcistico il posto dove mi sono trovato meglio è La Spezia dove sono rimasto tre anni, ho conquistato una semifinale play off e ho conosciuto Di Carlo. Poi sono andato in Spagna, ma non è andata bene e così sono tornato in Italia. Prima ad Ascoli, dove abbiamo conquistato la salvezza e poi lo scorso anno a Padova in Serie C. Quella categoria non era nei miei piani, ma c’era la volontà di primeggiare e mi sembrava la scelta giusta. - conclude Valentini a Radio Stella - Ora però sono qui a Vicenza e voglio convincere la società tenermi”.