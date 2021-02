Valoti e lo sbarco di Semplici a Cagliari: "Con il lavoro e le idee li porterà alla salvezza"

Dopo aver riportato la SPAL nell'olimpo della Serie A a quasi mezzo secolo di distanza dall'ultima apparizione, Leonardo Semplici ha dovuto salutare Ferrara nella seconda metà della passata stagione a causa dello scarso rendimento della squadra, poi retrocessa in Serie B al termine del campionato. Oggi il tecnico fiorentino è tornato in sella alla guida del Cagliari dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco. Mattia Valoti, centrocampista della SPAL che con Semplici ha condiviso il palcoscenico della massima serie ha detto la sua sulla nuova avventura i terra sarda del suo ex allenatore: "Sono contento - ha spiegato in conferenza stampa -. Pensavo che potesse trovare una panchina anche prima. Sono felice per lui e per tutto il suo staff. Sono convinto che con loro lavoro quotidiano, anche in una situazione non facile, possano dargli la tranquillità giusta e le idee per salvarsi".