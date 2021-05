Venezia-Cittadella, le formazioni della finale: Aramu parte dal 1°. Con Tsadjout c'è Beretta

Come annunciato in conferenza stampa Mattia Aramu sarà titolare questa sera nel tridente del Venezia. Al suo fianco giocheranno Forte e il match winner dell'andata Di Mariano. A centrocampo Maleh e Crnigoj sono le due mezzali. In difesa recupera Modolo che sarà affiancato da Ceccaroni con Mazzocchi e Molinaro terzini. Il Cittadella risponde con Proia alle spalle del duo Tsadjout-Beretta. Vita agirà da mezzala a destra con capitan Iori in regia.

Queste le formazioni ufficiali della finale di ritorno dei play off di Serie B:

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo. Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Forte, Di Mariano. Allentore: Zanetti

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Beretta. Allenatore Venturato