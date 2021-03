Venezia, Di Mariano: "Contro l’Ascoli dovremo saper colpire al momento giusto"

"Contro il Brescia abbiamo peccato nei primi 20 minuti della seconda frazione di gioco, nella quale abbiamo concesso più occasioni del dovuto, soprattutto in relazione a quello che è il nostro trend. E’ anche vero che poi abbiamo avuto alcune occasioni per segnare, però dobbiamo cercare di concedere meno ai nostri avversari, soprattutto se sono team di livello come il Brescia, che di certo merita una posizione in classifica migliore di quella che occupa. Nella prima mezz’ora di gioco abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, penso a quelle di Maleh, di Modolo e di Bocalon e abbiamo giocato da grande squadra; poi abbiamo preso gol alla prima occasione e questo ha cambiato l’inerzia della partita. Abbiamo provato a pareggiare in tutti i modi e non ci siamo riusciti ma di sicuro abbiamo analizzato la partita, e come sempre cercheremo di trarre insegnamento dagli errori commessi".

Esordisce così, ai canali ufficiali del club, l'attaccante del Venezia Francesco Di Mariano, che ha poi parlato del suo trascorso personale: "Tre anni fa stavo giocando bene e poi è arrivato un infortunio che mi ha messo in grande difficoltà, perché in quel momento avevo trovato la mia dimensione e avevo fiducia in me stesso. Sono poi rientrato tardi e non sono riuscito a dare quello che potevo, mentre quest’anno Zanetti ha da subito cercato di mantenere alto il livello di attenzione della squadra creando una sana competizione per spingerci a dare il massimo per conquistare il posto in squadra; grazie al mister sono cresciuto molto a livello mentale. Quest’anno le cose stanno andando bene anche a livello di squadra ed è bello lottare per obiettivi importanti ed è molto stimolante affrontare squadre che ci guardano con rispetto. Quando giochi in una squadra votata all’attacco e che gioca per vincere, le qualità dei singoli soprattutto in attacco vengono esaltate".

Adesso testa all'Ascoli: "La partita di Ascoli sarà difficilissima, anzi considero questo genere di sfide le più difficili in assoluto perché so bene come le squadre che occupano le ultime posizioni in classifica preparano i match come quelli di sabato. I marchigiani sono stati rivoluzionati nel mercato invernale, hanno giocatori per risalire la china e non ci regaleranno nulla; dovremo essere bravi a colpire quando si presenterà l’occasione giusta".