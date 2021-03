Venezia, il rammarico di Zanetti: "Abbiamo creato l'impossibile, avevamo dominato"

Intervenuto nel post-partita di Ascoli-Venezia, il tecnico dei lagunari Paolo Zanetti ha così commentato il pari in extremis del Del Duca.

Sulla partita:

"Secondo me, l'analisi è abbastanza semplice da fare: abbiamo dominato e creato tantissime palle gol. Leali si è rivelato molto forte come all'andata, e poi siamo stati un po' ingenui come spesso capita. Dopo l'espulsione abbiamo avuto almeno 5 occasioni per chiuderla, ma non l'abbiamo fatto - rivela il tecnico ex della gara, come riportato da Tuttoveneziasport -. Deve restarci un gran rammarico, ma ci sarà subito un'altra partita quindi se ci sarà rabbia andrà messa tutta lì.

Sulla prestazione:

"Sotto questo punto di vista siamo stati straordinari, creando l'impossibile e concedendo, a parte il gol, solo due ripartenze. Per cui, risultato a parte si può dire poco. Con la vittoria saremmo tornati dove eravamo prima, prendiamo un punto con grande umiltà e pensiamo al prossimo big match".